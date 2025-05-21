(一部表記を修正しました)[ソウル ２１日 ロイター] - 韓国ウォンが２１日、米国が通貨高に向けた対策を求めたとの報道を受けて、対ドルで急上昇した。韓国と米国は先月、関税撤廃を目指した協定を作成することで合意。ベセント米財務長官の要請で通貨政策でも個別に協議することも決まった。韓国経済新聞は２１日、米側が協議でウォン高に向けた対策を要求したと伝えた。韓国財務省は、為替レートについて実務者レベルで協議