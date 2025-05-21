第７０回大井記念・Ｓ１は２１日、大井競馬場で４歳以上の強豪１５頭が２０００メートルを争った。３番人気のライトウォーリアが先手を奪い、迫るキングストンボーイを３／４馬身振り切って優勝。昨年の川崎記念以来となる重賞５勝目の復活Ｖを挙げた。短期免許で来日中のライアン・クアトロ騎手（３３）＝フランス＝は、地方競馬重賞初勝利となった。ライアン・クアトロ騎手「勝ちたくて何度もトライしたのでうれしい。いいペー