【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・石田裕太郎―中日・マラー（１７時３０分・横浜）◆阪神・デュプランティエ―巨人・山崎伊織（１８時・甲子園）◆広島・大瀬良大地―ヤクルト・小川泰弘（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・古林睿煬―ソフトバンク・前田純（１８時・エスコンＦ）◆楽天・ハワード―西武・武内夏暉（１８時・楽天モバイル）◆オリックス・田嶋大樹―ロッテ・横山陸人（１