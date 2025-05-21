メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年05月21日午後8時49分ごろ、和歌山県北部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 三重県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは三重県、奈良県、和歌山県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュード(M)はM3.6と推定されます。 三重県 【震度1】 津市 名張市 熊野市 大台町 玉