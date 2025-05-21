◆パ・リーグオリックス６―１ロッテ（２１日・京セラＤ大阪）ロッテが、０４年４〜５月以来となる対オリックス戦７連敗を喫した。今季はオリックスを相手に６戦全敗で、昨季９月からは計７連敗。５月は１試合平均得点「１・７３」でここまで連勝なしの３勝１２敗と不調で、借金は今季ワースト「１１」となった。先発・西野は、テンポのいい投球でスコアボードに「０」を並べたが、５回には１死から６番・杉本に左安、７番・