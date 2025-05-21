2016年に公開された『ズートピア』の続編で、2025年の冬に公開予定のディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア２』の特報とティザーポスターが公開されました。前作『ズートピア』は、いつも前向きで夢を諦めないウサギの警官“ジュディ”と、皮肉な一面がありながらも、カッコいいキツネの詐欺師“ニック”がバディを組み、ズートピアで起こる事件に立ち向かう作品。ディズニー・アニメーション作品としては『アナ