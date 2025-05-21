Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube 最近のイヤホンはどれも高水準。音質も良いし、ノイズキャンセリングも快適。ただ、ハズレが少ないだけに、どれも似たような仕上がりで、個性に欠けると感じてしまうことも……。今回は、そんな中でも｢イヤホンに対する価値観が変わった…！｣と感じさせてくれたイヤホンをご紹介します。フックの存在、実は超重要だったBeatsの「Powerbeats Pro