「オリックス６−１ロッテ」（２１日、京セラドーム大阪）ロッテは完敗で２連敗。借金は今季ワーストの１１となった。借金１１は借金２２でシーズンを終えた２０１８年以来７年ぶりとなった。先発の西のは６回途中３失点で降板。七回には３番手西村が捕まり、さらに３点を失った。打線は六回に藤原の１号ソロで１点を取るのがやっとだった。