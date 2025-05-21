9回中日1死、田中が左越えに勝ち越しソロを放つ＝横浜中日が競り勝った。5―5の九回に田中の左翼席への1号ソロ本塁打で勝ち越した。4番手のマルテが来日初勝利を挙げ、松山が16セーブ目。DeNAは0―4から追い付く粘りを見せたが、入江が痛恨の一発を浴びた。