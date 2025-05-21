「オリックス６−１ロッテ」（２１日、京セラドーム大阪）オリックスが快勝で今季４度目の３連勝を飾った。これでロッテには開幕から６連勝。先発の宮城は８回６安打１失点で３勝目。対ロッテは４連敗中だったが、２３年９月以来６１９日ぶりの勝利を飾った。打線は五回に広岡の適時打で先制。同点に追いつかれた直後には杉本の犠飛、野口の適時二塁打で勝ち越した。