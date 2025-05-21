「ＤｅＮＡ５−６中日」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは終盤に猛反撃し、最大４点差を追い付いたが競り負けた。同点の九回、４番手で登板した入江が田中に左越え１号ソロを浴びた。打線は初対戦の三浦を撃ちあぐね、五回まで無得点。六回に牧、佐野、オースティンの３連打で３点を奪い、七回に佐野の適時打などで２点を追加。振り出しに戻した。中４日で登板した先発のバウアーは、６回７安打４失点と期待に応えら