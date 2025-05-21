（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は20日、総統府で中華民国（台湾）と外交関係を持つ太平洋の島国・パラオのウィップス大統領と会談した。両国間の「技術協力協定」と「外交官研修・交流協力協定」の締結も行われ、立会人を務めた頼総統は、協力関係がより幅広い分野に広がっていくことを願うとした上で、協力してインド太平洋地域の平和と安定、繁栄を促したいと語った。ウィップス大統領は昨年5月の頼総統就任式にも訪