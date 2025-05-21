◇パ・リーグ日本ハム２―１ソフトバンク（2025年5月21日エスコンＦ）日本ハムの郡司裕也捕手（27）が9回1死満塁でサヨナラの右前打を放った。お立ち台に上がった郡司。「サヨナラ…2度目なんで…慣れたもん…すね」と第一声は途切れ途切れ。郡司はキザなセリフにドヤ顔だったが、マイクの音声トラブルでスタンドのファンには伝わらなかった。インタビュアーに「音声が途切れてしまったのでもう1度お気持ちをお願い