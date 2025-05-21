５月21日に開催されたJ１第13節で、最下位に沈む横浜F・マリノスと８位のヴィッセル神戸が、前者のホーム日産スタジアムで対戦した。開始２分、６連敗中で10戦未勝利の横浜FMにいきなり絶好機が到来。GK飯倉大樹のロングキックに反応した宮市亮が一気に裏に抜け出すが、ペナルティエリア左で放ったシュートは枠の外へ飛んでしまう。さらに13分には、永戸勝也が抑えの利いた鋭いボレーシュートを放つも、惜しくもクロスバーを