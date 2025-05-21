夏は遠出したり、家族・友人と集まって食事したりする機会が増える季節。楽しみが多い半面、出費がかさむうえに物価高もあって、節約を意識している人も多いはず。そんなときに心強い味方となるのが「ふるさと納税」だ。ふるさと納税というと、肉や海鮮のような各地のグルメを楽しむイメージが強いかもしれないが、実は食品以外にさまざまな“体験”の返礼品も充実している。以下では「夏レジャー」をテーマにダイヤモンド・ザイ編