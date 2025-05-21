ソフトバンク戦で力投する日本ハム・北山＝エスコンフィールド日本ハムがサヨナラ勝ちで連敗を2で止めた。1―1の九回1死満塁から郡司が右前打を放って試合を決めた。先発の北山は9回4安打1失点、10奪三振の力投で4月10日以来の3勝目。ソフトバンクは惜敗し、連勝が3で止まった。9回日本ハム1死満塁、郡司が右前にサヨナラ打を放つ＝エスコンフィールド