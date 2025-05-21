極右と称される「ドイツのための選択肢」の活動禁止を求めるデモ＝11日、ベルリン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ検察は21日、極右のテロ組織に参加し、難民への襲撃を企てた疑いなどで、10代の少年ら5人を逮捕したと発表した。ドイツでは過激な極右勢力に参加する若者が増え、社会問題となっている。2月の総選挙で極右と称される「ドイツのための選択肢（AfD）」が第2党に躍進。4月の世論調査の支持率で首位に立つ