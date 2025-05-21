【モデルプレス＝2025/05/21】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）が21日、グループの公式Instagramストーリーズを更新。出待ち行為への声明を発表した。【写真】XG、個性派コーデでパフォーマンス◆XG、出待ち・入待ち行為に警告投稿では「ファンの皆さまへ重要なお知らせとお願い」とし、「このたび、番組出演後にアーティスト乗車車両を待ち伏せ、追尾するという、極めて遺憾な行為が確認されました」と報告。「