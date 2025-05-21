この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。主人公のナナちゃんママが幼稚園で出会ったママ友との関係に悩みながらも、最終的に自分との価値観の違いを伝え、距離を置くまでを描いています。ナナちゃんママは、ジロウ君ママと行動を合わせることにとても苦痛を感じています。そこで、ジロウ君ママに「娘との時間を大事にしたいから」と別々に登園しようと提案しま