毎年6月に行われる白根大凧合戦では参加者が勢い余って転倒する事故も起きています。多数のケガ人がでた想定で救護の流れを確認する訓練が行われました。訓練には警察や消防、大凧合戦協会の関係者など63人が参加しました。300年の歴史を誇る白根大凧合戦。凧をつなぐ綱をからませ、引っ張り合う白熱した戦いが繰り広げられますが、綱が切れた際に勢い余って転倒する事故も相次いでいます。消防によると、去年は6人がケガをして病