全国のご当地アイスとクラフトソフトクリームを提供する専門店「AIPAKU TOKYO（アイパク・トーキョー）」が、6月5日（木）から、東京・原宿にオープンする。【写真】お花みたい！目玉商品のクラフトソフトクリームソフトクリーム界のフェラーリを導入今回人気イベント「アイスクリーム万博（あいぱく）」10周年記念プロジェクトとしてオープンする「AIPAKU TOKYO」は、北海道から沖縄までアイスを食べ歩いたアイスマン福留