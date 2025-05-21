ランニングで汗を流すモイネロ（撮影・柿森英典）談笑する（左から）渡辺、日本ハム・吉田、緒方（撮影・柿森英典）周東と言葉を交わす小久保監督（撮影・柿森英典）練習を見守る小久保監督（撮影・柿森英典）キャッチボールをする前田純（撮影・冨永豊）練習を終え引き揚げる有原（撮影・冨永豊）ノックを受ける嶺井（撮影・冨永豊）日本ハム・清宮（右）と言葉を交わす笹川（撮影・冨永豊）調整する前田純（撮影・柿森英典）練習