アメリカによる関税措置を受け、群馬県は２１日、国の補助金を活用して生産性向や販路拡大などを目指す県内事業者を対象とした説明会を開きました。 この補助金の説明会はアメリカによる関税措置を受け、県が実施している企業支援プロジェクトの一環で開かれたものです。２１日は、製造業や卸・小売業などから約３００人が対面とオンラインで参加しました。 経済産業省関東経済産業局の担当者が講師を務め、まず、現在募集してい