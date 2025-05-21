俳優の中村ゆりか（28）が20日、自身のインスタグラムを更新。ファッションブランド「ravijour（ラヴィジュール）」とのコラボランジェリーを着用した写真を公開し、透明感あふれる姿が反響を呼んでいる。【写真】「見惚れる美しさ」透け感ランジェリー姿を披露した中村ゆりか中村は「@ravijour_official さんとコラボ商品！」と紹介し、「細部まで拘ったデザイン、ぜひ見て頂けたら嬉しいです。星や月をイメージしたチャーム