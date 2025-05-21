◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(21日、甲子園球場)阪神が6回に追加点を奪われました。3点ビハインドの阪神は6回の守備、この回からマウンドに上がった工藤泰成投手は2アウトからフォアボールでランナーを許します。続く4番・キャベッジ選手に対して2ボール2ストライクからの5球目、アウトコース低めに投げるとボールの判定。キャッチャーの梅野隆太郎選手もベンチへ戻りかけ、球審はハーフスイングを三塁塁審に確認しましたが三振