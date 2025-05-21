元AKB48メンバーで女優の前田敦子が、出演中のドラマ『人事の人見』（フジテレビ系）で見せる演技について、賛否が巻き起こっている。「『人事の人見』は、文房具メーカー『日の出鉛筆』を舞台にしたストーリーです。古い体質が残る会社の人事部に、海外企業からエキスパートとしてヘッドハンティングされた経歴を持つとされるものの、じつは元バックパッカーであり“おバカでピュア”な性格を持つ主人公・人見廉（松田元太）が