お笑いコンビ「ロザン」が21日までに公式YouTubeチャンネルを更新。8月で閉館する祇園花月について語った。祇園花月での思い出を語ったロザン。過去に閉館していった劇場にも話が及ぶと菅広文は「劇場が閉まるところって絶対時計止まるねん」と切り出した。祇園花月でも楽屋の時計が止まったと明かし「オカルト的な話じゃない」という菅。時計が止まるということは、時計などの備品を管理する体制がきちんとしていない状況に