お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍が21日、都内で行われたディズニーのアニメーション映画を実写化した『リロ＆スティッチ』（6月6日公開）の吹替版 完成披露報告会に参加した。【集合カット】アロハ〜！南国風で決めポーズした中村海人、MOMONAら豪華声優陣たち本作で、スティッチを捉えるために派遣された銀河連邦のエイリアンで“試作品626号”（後のスティッチ）の発明者のジャンバ博士役の吹替を長谷川が担当する。冒頭