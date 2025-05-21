BE:FIRSTが、5月26日に先行配信されるニューシングル「GRIT」のコンテンツカレンダーを公開した。詳細は以下の通り。◆◆◆◼︎BE:FIRST / GRIT コンテンツカレンダー5月25日(日)23:20 TikTok生配信23:30 Instagram生配信23:40 YouTube生配信5月26日(月)0:00 「GRIT」先行配信0:00 「GRIT -Official Audio-」YouTubeプレミア公開22:00 「GRIT -Music Video-」YouTubeプレミア公開5月28日(水) ニュー