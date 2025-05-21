◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス（２２〜２５日、愛知・中京ＧＣ石野ＣＣ＝６６４２ヤード、パー７２）プロツアー初出場となる１３歳アマチュアの寺町美友海（みゆみ）＝愛知・聖霊中２年＝が２１日、会場で練習を行い、デビュー戦に向けて「どんなプレーができるか楽しみ」と胸を躍らせた。愛知・豊山町の１３歳は、下部ツアーも含めてプロツアーに初出場。自宅から車で５０分ほどの中京ＧＣで練習ラウンドを８