卓球の世界一を決める「ITTF世界卓球選手権ファイナルズ・ドーハ大会（個人戦）」は21日、女子シングルスの3回戦が行われ、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は同53位の金琴英（北朝鮮）と対戦。ゲームカウント4ー3で勝利して4回戦進出を決めた。 ■立ち上がりから繰り広げたラリーの応酬 張本美は1回戦でマルガリタ・ペソツカ（ウクライナ）、2回戦でユアン・ワン（ドイツ）をそれぞ