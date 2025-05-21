Uber Eats Japan（以下、Uber Eats Japan）は、5月21日から、中部地方の福井県、石川県、岐阜県、近畿地方の滋賀県、また中国地方の鳥取県、島根県の計12市において、新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始する。サービス新規開始エリアは、福井県の敦賀市、越前市・鯖江市、石川県の加賀市、岐阜県の大垣市、多治見市、可児市、美濃加茂市、関市、滋賀県の長浜市、鳥取県の米子市、島根県の出雲市となる。Uber Eatsでは、事