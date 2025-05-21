会談前に握手するオーストリアのファンデアベレン大統領（左）と石破首相＝21日午後、首相官邸石破茂首相は21日、オーストリアのファンデアベレン大統領と官邸で会談した。ロシアから侵攻を受けるウクライナ情勢を巡り意見交換し、緊密に連携していく方針で一致した。両氏はトランプ米政権の関税措置が世界経済や多角的な自由貿易体制に与える影響についても議論。首相は「国際情勢は厳しい状況にあり、同志国と連携は重要だ」