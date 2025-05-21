【BANDAI SPIRITS：2025年6月発売スケジュール】 「RG 1/144 シャイニングガンダム」6月28日発売予定 BANDAI SPIRITSは、2025年6月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。 本スケジュールによると、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 ゲルググ ボカタ機(GQ)」は6月7日、アニメ「機動武闘伝Gガンダム」のガンプラ「RG 1/144 シャイニングガンダム」
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