俳優の永尾柚乃、ME:IのMOMONAが21日、都内で行われたディズニーのアニメーション映画を実写化した『リロ＆スティッチ』（6月6日公開）の吹替版 完成披露報告会に参加した。【集合カット】アロハ〜！南国風で決めポーズした中村海人、MOMONAら豪華声優陣たち本作で、永尾はいつもひとりぼっちの少女・リロ役の、リロを親代わりに育てる姉・ナニ役の吹替をMOMONAが担当している。南国スタイルで涼しげな装いでMOMONAは登場。イ