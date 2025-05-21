帝国データバンク横浜支店は２１日、全国で中華料理店を運営する「聘珍樓(へいちんろう)」（横浜市港北区）と、関連会社の「香港聘珍樓ジャパン」（同）が東京地裁から破産手続き開始決定を受けたと発表した。２０２４年３月時点の負債は、２社で計約３２億３８００万円。発表によると、聘珍樓は、横浜市中区の横浜中華街で１８８４年（明治１７年）に創業した中華料理店「聘珍樓」の経営などを２０１６年に継承。東京都内や大