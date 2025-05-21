帝国データバンク横浜支店によると、高級中華料理店を運営する聘珍樓（横浜市港北区）と関係会社の香港聘珍樓ジャパン（同）が２１日、破産手続きの開始決定を受けた。負債総額は２社合計で３２億３８００万円（２０２４年３月期末時点）。旧・聘珍樓は１８８４（明治１７）年、横浜中華街で創業。「横濱本店」は「現存する国内最古の中国料理店」として全国的な知名度を誇ったが、次第に業績が悪化。香港のファンドの出資を得