ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、5月21日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演した。すべきか、すべきでないかで世の意見が割れている、消費税減税について解説した。 長野智子「（消費税減税すべき、すべきでない、という議論について）佐藤さんはどうご覧になって