タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が２０日深夜に放送され、歌人の俵万智さんが出演。息子との関係性を明かした。俵さんは大学生の息子を持つ１児の母。１９８７年に発売した歌集「サラダ記念日」が歌集では異例の２８７万部を突破し、教科書にも掲載されている。子供の性格を問われると「私が言葉が好きなので