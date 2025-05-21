◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神ー巨人（２１日・甲子園）巨人の吉川尚輝内野手が４回に適時打を放った。２点リードの４回１死満塁。阪神２番手の富田の投じた初球を右前へはじき返した。貴重な追加点となる適時打となり「チャンスだったので次につなぐ気持ちで打席に入りました。良い結果になり良かったです」とコメントした。