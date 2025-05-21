◆明治安田Ｊ１リーグ▽第１３節川崎―浦和（２１日・Ｕ等々力）前半が終了し、１―１で折り返した。川崎は前半２５分すぎ、１８日のＣ大阪戦で２得点したＦＷエリソンが自陣ゴール近くで右足を負傷。ひざ付近にテーピングを巻き、一時はピッチに戻ったが、直後に自らプレー続行が不可能と判断し、涙を流しながら交代となった。川崎は前半３２分に投入されたＦＷ山田が３分後に右足でシュートも、ＧＫ西川に防がれた。一