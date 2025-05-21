手島千尋アナウンサーがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「防災 FRONT LINE」（毎週土曜 8:25〜8:30）。今回の放送では、東京都総務局総合防災部のわたなべはるかさんに、東京都が毎年おこなっている取り組み「令和7年度 東京防災学習セミナー」について伺いました。※写真はイメージです大災害に備えるには、自分で命を守る行動をする「自助」だけでなく、住民で協力して地域を守る「共助」の意識も大切です。東京防災