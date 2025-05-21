徳之島で女性を殺害したとして高校生が逮捕・送検された事件です。鹿児島地検は21日、精神鑑定をしていた男を家庭裁判所に送りました。 殺人の疑いなどで鹿児島家庭裁判所に身柄を送られたのは、県内の18歳の男です。 男は高校生だった去年11月、伊仙町の保育士・菊池房子さん(当時55)の自宅に侵入し、刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いで、逮捕・送検されていました。 これまでの警察の調べに対し、容疑を認めている