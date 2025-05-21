◆パ・リーグオリックス―ロッテ（２１日・京セラＤ大阪）ロッテ・西野勇士投手が、６回途中６安打３失点で降板し、今季初勝利はまたもお預けとなった。昨季９勝を挙げた右腕は、今季は試合前時点で５試合に投げて０勝３敗、防御率３・８６。この日はテンポのいい投球でスコアボードに「０」を並べたが、５回には１死から６番・杉本に左安、７番・野口に四球で１死一、二塁のピンチ。８番・若月を二飛で打ち取り、９番・大里