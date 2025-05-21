◆明治安田Ｊ１リーグ▽第１３節横浜ＦＭ―神戸（２１日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで神戸と対戦し、前半を１―１で折り返した。１７日に京都に０―３で敗れ、現在２００８年のクラブワーストに並ぶ６連敗・１０戦未勝利。今季わずか１勝で最下位と低迷が続く中、中３日で今節はリーグ２連覇中の神戸と対戦する。今季初勝利を挙げた３月１６日のＧ大阪戦（２〇０）以来となる勝利へ、京都戦から先発の入れ替えは３