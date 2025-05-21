ディズニーの感動作『リロ＆スティッチ』の実写版が2025年6月6日（金）に公開！これに先駆け、2025年5月21日（水）に主要キャストが登壇する≪完成披露試写会イベント≫が開催されました。実写吹替キャストによるコメントや感動のサプライズ演出も実施されました☆ ディズニー映画『リロ＆スティッチ』完成披露試写会  開催日：2025年5月21日 2025年6月6日（金）に公開されるディズニーの実写映画『リロ＆ステ