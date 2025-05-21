気象台は、午後8時2分に、大雨警報（浸水害）を小林市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・小林市に発表 21日20:02時点南部山沿いでは、21日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小林市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mm