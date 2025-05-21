近藤真彦が5月20日、自身のInstagramを更新。人生初の江ノ電体験を報告した。 参考：王林、近藤真彦・大友康平ら大先輩たちとツーショット「マッチと写真ありがとう」「どこにいても輝いてた」 近藤はInstagramに「人生初 江ノ電」と記し、深々とハットを被って満員の江ノ電に乗り込む姿、車窓から外を眺める姿などを投稿。「人の庭先を走っていくような景色でした。風流でとても良かったけど人が多すぎる！」と人生