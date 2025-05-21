「特定技能」の在留資格を得るために必要な「日本語基礎テスト」で替え玉受験をしたとして、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。 【写真を見る】日本語基礎テストで”替え玉受験”かベトナム国籍の男２人逮捕 逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で、滋賀県に住むティエン・サイン・ヴィエン容疑者35歳と、住居不詳のチュオン・タイン・タオ容疑者40歳です。警察によりますと、ティエン容疑者は去年10月、名古屋市で行わ