タレント・ダレノガレ明美さんが自身のＳＮＳを更新。バイクでツーリングを楽しんだことを明かしました。 【写真を見る】【 ダレノガレ明美 】愛車のバイクで江の島近辺をツーリング「週1〜2で乗ってます」「HONDACB1300 SUPER FOUR SP Final Edition」の写真をアップダレノガレ明美さんは「この間」と綴ると、バイクの写真をアップ。投稿された画像では、さわやかな青空の下、ダレノガレ明美さんの愛車「HONDACB